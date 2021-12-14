В Совфеде назвали одну из виновниц отсталости Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко является одной из виновниц, которые довели Украину до статуса одного из наиболее отсталых государств Европы. Так ее назвал член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в разговоре с News.ru, комментируя слова политика о непосильной инфляции на Украине.

Он отметил, что Киев шел к этому «все годы независимости, разрушая связи с Россией», а также проводя антинародную внутреннюю политику. Таким образом, одна из наиболее успешных республик СССР стала самым отсталым государством Европы, и не только Европы, подчеркнул Цеков.

«Если говорить о личностях, которые привели Украину к такому состоянию, то Тимошенко в ряду этих личностей — один из проводников этой политики», — уточнил сенатор.

Данную ситуацию может исправить лишь восстановление всех связей с Москвой — экономических, политических, культурных и других, заключил Цеков.

Ранее бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко рассказала об историческом антирекорде страны. Впервые в истории независимой Украины республика заняла последнее место на европейском континенте по валовому внутреннему продукту (ВВП) на душу населения, заявила лидер партии «Батькивщина».