Синоптики рассказали жителям Москвы о нахождении в барической седловине

Синоптики рассказали москвичам о нахождении в барической седловине — области давления между двумя циклонами и двумя антициклонами, сообщил портал «Метеоновости».

Специалисты заявили, что в Москве под влиянием западного циклона пик похолодания сменится резким потеплением, и в течение суток температура практически не будет отличаться. Ожидается небольшой снег, гололедица и дневная температура от минус 3 до минус 1 градуса. Ночью температура в столице опустится до минус 6 градусов. Жителей области ждут от минус 5 до 0 градусов днем, до 9 градусов мороза ночью.

Ранее москвичам пообещали рекордный снегопад, который случается в середине декабря раз в 10 лет. По данным центра «Фобос», в результате непогоды сугробы должны вырасти на 60 процентов. Водителей призвали отказаться от поездок на личном транспорте в вечерние часы. Тем, кто сядет за руль, необходимо понизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию и включить фары.