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Курьера «Яндекс.Еда» ударили ножом в шею в Москве из-за безработицы

В Москве мужчина ударил ножом в шею курьера «Яндекс.Еда» из-за отнятой работы

Кадр: Telegram-канал SHOT

Курьера «Яндекс.Еда» ударили ножом в шею в Москве неподалеку от остановки «Рязанский проспект». Об этом во вторник, 14 декабря, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, преступник был в неадекватном состоянии и при нападении кричал «Вот такие доставщики отняли у меня работу». Злоумышленник набросился на курьера и ранил его ножом. Пострадавший — 20-летний уроженец Таджикистана — потерял много крови, сейчас он в больнице, его состояние — средней степени тяжести.

Преступника сразу же задержали, им оказался 40-летний уроженец Кемеровской области, россиянин был сильно пьян.

В «Яндекс.Еда» сообщили, что шокированы этой ситуацией и на связи с правоохранительными органами. Курьеры-партнеры сервиса застрахованы на сумму до 2 миллионов рублей и в случае необходимости могут получить бесплатную юридическую помощь.

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Леонид Микуляк
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