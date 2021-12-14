Популярная актриса вышла в свет в оголяющем грудь платье и удивила фанатов

Популярная американская актриса, певица и модель Зендая появилась на премьере фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в Лос-Анджелесе в откровенном наряде и удивила фанатов. Соответствующие фото и комментарии публикует Daily Mail.

25-летняя знаменитость вышла в свет в бежевом платье в пол, которое расшито узором в виде паутины. Наряд оформлен глубоким декольте, которое частично оголяет грудь актрисы, а также высоким разрезом на бедре. Ее образ дополнили черные туфли-лодочки на каблуках, сетчатая маска на глазах и небольшие серьги.

Читатели издания принялись обсуждать внешний вид Зендаи в комментариях под снимками. «Прекрасная молодая женщина, которую я бы предпочел увидеть в более приличной одежде», «Она очень красивая, но ей следовало бы немного прикрыться», «Она всегда выглядит очень элегантно. Пусть носит, что душе угодно!», «Потрясающая, сногсшибательная женщина», — высказывались они.

В октябре Зендая прикрыла грудь в полупрозрачном наряде и озадачила фанатов. Папарацци запечатлели звезду в полупрозрачном коричневом платье бренда Nensi Dojaka с декольте, а также вырезами под грудью, на спине и широким разрезом на бедре. «Кажется, ей совсем неудобно в этом платье... Зачем его тогда надевать?» — негодовали фанаты.