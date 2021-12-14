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Мигранты в России почти догнали граждан по доходам

ФМР: зарплата мигрантов достигла 47,1 тыс. руб. и почти сравнялась с доходом гражданина РФ

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Средний месячный доход трудового мигранта из Средней Азии в России составляет 47,1 тысячи рублей в месяц. К такому выводу в результате совместного исследования пришли Федерация мигрантов в России (ФМР) и сотрудники МГУ. Для этого они опросили 4,7 тысячи человек, работающих в разных регионах страны, пишет «Российская газета».

Таким образом, мигранты почти догнали по доходам граждан России, средняя начисленная зарплата которых, по данным Росстата, составляет 54,6 тысячи рублей. При этом медианная зарплата (половина работников получает больше, а половина — меньше) россиянина равна 32,4 тысячи рублей, если учитывать индивидуальных предпринимателей и частный наем.

Также мигранты рассказали, что работать положенные восемь часов в сутки удается только 22 процентам из них. От восьми до десяти часов трудятся 27,5 процента, 10-12 часов — 27 процентов, а более 12 часов — 22,4 процента.

Больше всего мигранты зарабатывают в строительстве и ремонте — 54 тысячи рублей. Далее идут логистика и склады (52 тысячи), структуры ЖКХ (41 тысяча), сельское хозяйство (37 тысяч). По словам президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, такое распределение связано с тем, что строителям или тем, кто связан с транспортом, нужна более высокая квалификация, из-за чего они вправе претендовать на более высокую зарплату.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что больше всего зарплаты растут в тех отраслях, где много мигрантов. В свою очередь месяц назад глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала одной из причин ускоренного роста цен на продукты питания нехватку работников из-за рубежа.

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Платон Щукин
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