Набиуллина связала рост цен в России с нехваткой мигрантов

Набиуллина: рост цен на продукты связан с нехваткой мигрантов и не очень хорошим урожаем

Председатель Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина считает одной из причин ускоренного роста цен на продукты питания нехватку трудовых мигрантов. Об этом глава ЦБ заявила на выступлении в Госдуме, передает ТАСС. Дефицит кадров повлиял на рост оплаты труда рабочей силы в сельском хозяйстве.

Подорожание продуктов она также связала с не очень хорошим урожаем и ростом глобальных цен. По словам Набиуллиной, инфляция в России приблизилась к восьми процентам, а продовольственная инфляция достигла двухзначных значений. «Чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, а значит, что инфляция бьет по нему в первую очередь. Если мы упустим сейчас инфляцию, то пострадают и так наименее защищенные группы населения», — заметила глава ЦБ.

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Набиуллина заявила, что восстановление экономики после пандемии так же коварно, как выздоровление человека после коронавируса. «Когда худшее позади, хочется не обращать внимание на оставшиеся неприятные симптомы, но реальная угроза здоровью остается и требует внимания, а при необходимости — лечения», — отметила она. Тревожным симптомом для отечественной экономики глава ЦБ назвала ускорение инфляции. «Этот симптом нельзя игнорировать, поэтому сейчас мы ужесточаем политику после периода мягкой денежно-кредитной политики прошлого года», — сказала председатель ЦБ. В конце октября Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта — до 7,5 процента годовых.

К 15 ноября годовая инфляция в России ускорилась до 8,1 процента. По данным Росстата, недельный рост цен с 9 по 15 ноября ускорился до 0,18 процента против 0,09 процента неделей ранее. Инфляция составила 6,81 процента с начала года.

В ноябре агентство Bloomberg сделало вывод, что дефицит рабочей силы в России тормозит восстановление экономики страны после пандемии. После закрытия границ в 2020 году страну покинули миллионы рабочих-мигрантов. После ослабления въездных ограничений работники не спешат возвращаться, опасаясь оказаться в проблемном положении из-за новых локдаунов.

Несмотря на дефицит рабочей силы, мэр Москвы Сергей Собянин поручил сократить число мигрантов, задействованных при возведении домов по программе реновации. По словам главы города, на таких стройках нужны «другого качества люди, с другой зарплатой».