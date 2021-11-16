Проблемы России связали с дефицитом мигрантов

Дефицит рабочей силы в России тормозит восстановление экономики страны после пандемии. К таким выводам пришло агентство Bloomberg.

Миллионы рабочих-мигрантов покинули Россию после закрытия границ в 2020 году. Сейчас ограничения на въезд ослаблены, но многие не хотят возвращаться в страну, потому что боятся оказаться в проблемном положении в связи с опасностью новых локдаунов. При этом, по данным Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, число иностранных рабочих сократилось еще до начала пандемии с 4,5 до 3 миллионов.

Ситуация на рынке труда осложняется новой волной пандемии. В России полностью вакцинировано только 40 процентов населения. По данным Росстата, в стране было зарегистрировано почти полмиллиона смертей от коронавируса с начала пандемии. Один из крупнейших ретейлеров России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и другие) заявил, что увеличившаяся смертность негативно повлияла на предложение рабочей силы.

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Крупные компании сталкиваются с нехваткой сотрудников. «В некоторых регионах мы уже год не можем нанять достаточное количество рабочих», — заявил гендиректор «Русагро» Максим Басов. Одной из крупнейших сельскохозяйственных компаний России пришлось на десять процентов повысить зарплаты и вложить средства в уборочные машины для компенсации дефицита рабочей силы.

Строительная компания Samolet Group тоже повысила заработную плату и условия труда, чтобы решить проблему нехватки работников. Как заявляет компания, в начале года почти половина рабочих мест оставалась незаполненной. «Для меня это было беспрецедентно», — рассказал управляющий директор Samolet Group Андрей Иваненко.

По словам президента SuperJob Алексея Захарова, пандемия стимулировала спрос на неквалифицированную рабочую силу, из-за чего выросла зарплата в некоторых сферах gig-экономики. «Это настоящая война для таксистов», — заявил Захаров. По данным SuperJob, количество вакансий для курьеров в 2021 году увеличилось почти на 900 процентов.

По мнению аналитика консалтинговой фирмы TS Lombard Мадины Хрусталевой, проблемы со временем усугубятся. «Страна уже сталкивается с сокращением рабочей силы, но также существует структурная проблема со снижением числа работников в возрасте до 40 лет. Между 30 и 40 годами россияне достигают максимальной производительности, и их доля среди работников сократится на 25 процентов к 2030 году», — заявила эксперт.

В конце октября сокращение численности самой активной на рынке труда возрастной группы уже спрогнозировала вице-премьер России Татьяна Голикова. Она сообщила, что в ближайшие десять лет количество занятых граждан снизится на миллион. Такая тенденция, по словам вице-премьера, приведет к увеличению среднего возраста занятого гражданина. О дефиците рабочей силы в октябре заявила и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Она сообщила, что России необходим приток трудовых мигрантов, чтобы заполнить новые рабочие места.