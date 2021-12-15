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В Белоруссии решили открыть мечеть имени Ахмата Кадырова

Муфтий Белоруссии решил построить в Бресте мечеть имени Ахмата Кадырова

Фото: Андрей Бок / РИА Новости

В Бресте решили открыть мечеть имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Об этом сообщает агентство «Чечня Сегодня».

Отмечается, что в Белоруссии прошла встреча муфтия республики Абу-Бекира Хазрата Шабановича с его чеченским коллегой Салахом Межиевым.

Во время беседы Шабанович обратился к Межиеву и попросил его ходатайствовать перед общественным фондом имени Ахмата Кадырова о строительстве в Бресте мечети имени первого президента Чечни.

В сентябре сообщалось, что в поселке имени Джамлайлы Алиханова в Чечне появилась мечеть имени прадедушки главы республики Рамзана Кадырова Абдул-Кадыра. По словам руководителя Чечни, ранее с просьбой об открытии молитвенного дома к нему обращались сами жители населенного пункта. Сама мечеть стала 1308-м мусульманским святилищем, открытым в регионе.

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Георгий Нестеров
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