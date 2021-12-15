Движение судов через Босфор приостановили

Движение судов через пролив Босфор, который соединяет Черное море с Мраморным, временно приостановили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу береговой охраны Турции.

Отмечается, что закрыть канал пришлось в связи с поломкой танкера Ahmet Telli. По информации ведомства, для решения ситуации в район происшествия были экстренно направлены буксиры.

Ранее в ноябре сообщалось, что пролив Босфор временно закрыли для транзитных судов из-за сильного тумана, который привел к снижению видимости на море. В связи с ухудшением погодных условий капитанов судов, заходящих с севера и юга, предупредили о временной приостановке движения по проливу.