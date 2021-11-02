Пролив Босфор закрыли для транзитных судов из-за тумана

Пролив Босфор, который соединяет Черное море с Мраморным, временно закрыли для транзитных судов из-за сильного тумана, который привел к снижению видимости на море. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

По информации телеканала, туман в Стамбуле начал сгущаться ночью и усилился к утру 2 ноября. В связи с ухудшением погодных условий капитанов судов, заходящих с севера и юга, предупредили о временной приостановке движения по проливу. Ожидается, что когда туман рассеется, движение судов по Босфору возобновится.

Ранее стало известно, что в московских аэропортах из-за сильнейшего тумана произошла массовая отмена и задержка более 177 рейсов. В связи с погодными условиями Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе России.