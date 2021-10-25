Мир
 
Последние новости
Россиян предупредили о росте цен на гречку, овсянку и хлопья
В России предложили сдавать соседей в лечебно-трудовые профилактории
Больница по ошибке 30 лет использовала воду из туалета в качестве питьевой
Раскрыты подробности встречи глав МИД России и Германии в «нормандском формате»
Синоптик рассказал о самой холодной ночи в Москве с начала осени 
В Роспотребнадзоре напомнили о подготовке перед сдачей ПЦР-теста
В Киеве назвали «унизительное» условие для встречи Зеленского с Путиным
Российская актриса заплатила 30 миллионов рублей ради встречи с внуками
Медведчук счел запоздалым предложение Зеленского по транзиту газа
Новости партнеров

Пилот самолета погиб при крушении самолета в Индонезии

Antara: пилот погиб при крушении грузового самолета в Индонезии
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Muhammad Yamin / Reuters

Пилот индонезийского грузового самолета скончался в результате крушения воздушного судна на востоке страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Antara и местную полицию.

По предварительным данным, самолет компании Smart Air потерпел крушение утром понедельника, 25 октября, в районе аэропорта в районе Пунчак. Предположительно, командир воздушного судна не смог совершить безопасную посадку из-за густого тумана. Его доставили в медцентр, однако от полученных травм он скончался. Второй пилот выжил, он пострадал, но находится в сознании и сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Аэропорт временно закрыт, специалисты занимаются расчисткой места крушения.

В воскресенье, 24 октября, два человека погибли в результате крушения высокоплана «Аэропракт А-22» в Московской области. ЧП произошло около деревни Ватулино. На борту легкомоторного самолета находились два человека.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названа предварительная причина экстренной посадки Ми-8 на Таймыре
В США самолет упал на жилые дома и загорелся
Россиянин опоздал на разбившийся самолет и остался жив
Другие материалы рубрики
Мир00:0122 сентября
Ангела Меркель

«Устала от власти и от народа»

Мигранты, кризис и русский газ: что получила Германия за 16 лет правления Ангелы Меркель?
23:5022 октября

Раскрыты темы переговоров премьера Израиля с Путиным

23:1022 октября

Британия начала секретную спецоперацию против России и Китая

22:4722 октября

Американский офицер предупредил Россию об опасности вступления Украины в НАТО

Мир00:0118 сентября

«Тут каждый день длиною в год»

Талибы освободили узников самой страшной тюрьмы Афганистана. Что творилось за ее стенами?
22:3822 октября

США запланировали работать по Афганистану вместе с Россией

22:3122 октября

Белый дом прокомментировал смертельный инцидент с Болдуином

21:3722 октября

Лаврова пригласили с визитом в Израиль

Мир00:1016 сентября

«Маневры за спиной Москвы»

США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии
20:5122 октября

Оцепление подозрительного предмета в Нью-Йорке попало на видео

20:1922 октября

В ООН разочаровались дискуссией по конституции Сирии

20:1322 октября

В Нью-Йорке полиция оцепила территорию перед зданием ООН

Россия
«Легкая эпидемия слабоумия»
Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?
«Было ощущение, что все против меня»
Как россиянка победила рак и решила изменить свою жизнь
Путин объявил о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября.
Выходные из-за COVID-19 могут быть продлены
Партнерский материал
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости…
Например, иммунитет
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
В России прокомментировали рост цен на гречку
Россиян предупредили о росте цен на гречку, овсянку и хлопья
Большинство рыбных консервов в России оказались некачественными
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Роскачество назвало самые некачественные товары в России
Все материалы
Силовые структуры
Российский полицейский угнал авто подозреваемого в обороте наркотиков
Адвокат бизнесмена Исмаилова объяснила закрытие уголовного дела в Швейцарии
Трое российских таксистов избили и ограбили пассажира
«Он каждый день находился в смертельной опасности»
Ленин был главной мишенью убийц и террористов. Кто и как защищал его?
Россиянке сломали нос на свидании с гражданином Турции в Екатеринбурге
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Все материалы
Спорт
Ефимова победила на этапе Кубка мира по плаванию
«Большие деньги на нас не валятся»
Синхронистка Влада Чигирева — об олимпийских наградах, хейтерах и откровенных фото
Роднина отреагировала на возвращение фигуристок к Тутберидзе
Анна Щербакова«Они получают бонусы за то, что русские»
Американцы критикуют учениц Тутберидзе. В чем упрекают лучших фигуристок мира?
«Динамо» разгромило аутсайдера РПЛ и догнало лидирующий «Зенит»
Магомед ИсмаиловНикто кроме нас.
Поединок Исмаилова и Минеева завершился жестким нокаутом. Итоги главного боя российских ММА
Олимпийский чемпион придумал наказания для футболистов российских клубов
Все материалы
Культура
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Жуй буржуев.
Кровавый корейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым хитом Netflix. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Сообщение о закрытии поликлиник Рязани на карантин оказалось недостоверным
«Нами манипулируют»
Соцсети научились управлять умами миллиардов людей. Как спасти мир от их цифровой диктатуры?
В новом сезоне «Холостяка» изменят правила в пользу женщин
Полиция проверит видео оголившей грудь на фоне храма в центре Москвы модели
Протесты, страх и любовь вопреки всему.
Какой пандемия коронавируса предстала на снимках лучших фотографов мира?
В Кремле напомнили о возможности оспорить решение о признании иноагентом в суде
Как на Западе успешно борются с торговлей наркотиками в даркнете и почему в России это не так?
 
Все материалы
Ценности
Жена Дэвида Бекхэма рассказала о нежелании носить наряды в стиле 1990-х
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Бритни Спирс показала на видео фигуру после тренировок
Отказ женщин от сексуальной одежды на работе объяснили
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
Тягу женщин носить сексуальную одежду на работе объяснили
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Миллионер заставил сотрудников банка вручную пересчитать 50 тысяч банкнот
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Диетолог перечислила три способа справиться с желанием перекусить
Пропавшего после нападения пиратов мужчину нашли в зубах каймана
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Мужчина решил отметить день рождения и получил 3,5 миллиона рублей
Все материалы
Новый «Гелик» сразился с российским «Шерпом» в перетягивании каната
Посмотрите на эмблему Opel из пятисот машин, составленную в России
Владельцы Opel предприняли попытку установить рекорд
Суд Германии заставил стритрейсера продать BMW и заплатить 7000 евро
Повелитель всех розеток: G-Class на электричестве!
Обзор самого неожиданного «Гелика» и его сравнение с олдскульным G 500
Geely показала роскошный минивэн с интерьером в духе Rolls-Royce
Забытые концепты: Bertone Karisma, которая могла стать Панамерой
«Бертонистое» видение седана Porsche
Mercedes-Benz доработал трансмиссию самых дешевых GLE
Все материалы
Среда обитания
Россиян предупредили о штрафах за вынос старой мебели на помойку
«Я побоялась бы заниматься уличным искусством на родине»
Как россиянка уехала в США и стала звездой в мире граффити
Жителям Центральной России пообещали потепление
Россиянам предсказали проблемы с водой и учащение засух
«Дорожать уже точно не будут, это потолок»
Когда ждать обвала цен на квартиры в России?
Миру спрогнозировали появление домов из конопли и соломы
«Вопрос национальности стоит очень остро»
В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
«Ты теперь — капитан»
Где находятся лучшие парусные школы России?
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
«Далеко, холодно, и может съесть медведь»
Чем влечет Магадан любителей экстремального спорта?
Прикоснуться к истории:
почему важно восстанавливать старейшие кинотеатры России
Город-герой Сталинград.
Ради чего немецкие войска решили уничтожить город?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Все материалы