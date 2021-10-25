Пилот самолета погиб при крушении самолета в Индонезии

Пилот индонезийского грузового самолета скончался в результате крушения воздушного судна на востоке страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Antara и местную полицию.

По предварительным данным, самолет компании Smart Air потерпел крушение утром понедельника, 25 октября, в районе аэропорта в районе Пунчак. Предположительно, командир воздушного судна не смог совершить безопасную посадку из-за густого тумана. Его доставили в медцентр, однако от полученных травм он скончался. Второй пилот выжил, он пострадал, но находится в сознании и сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Аэропорт временно закрыт, специалисты занимаются расчисткой места крушения.

В воскресенье, 24 октября, два человека погибли в результате крушения высокоплана «Аэропракт А-22» в Московской области. ЧП произошло около деревни Ватулино. На борту легкомоторного самолета находились два человека.

