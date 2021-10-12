В США самолет упал на жилые дома и загорелся

В Калифорнии легкомоторный самолет упал на жилые дома, погибли два человека

В американском городе Санти, штат Калифорния, легкомоторный самолет упал на жилые дома и загорелся. Об этом сообщает телеканал ABC News.

В результате крушения пострадали как минимум два здания, автофургон и пожарный гидрант. Несколько строений и несколько автомобилей были охвачены огнем. К настоящему моменту пожар потушен. На месте работают спасатели, жителям района рекомендовано избегать данного района.

По данным телеканала, в результате инцидента погибли два человека, еще двое были госпитализированы. Количество находившихся на борту воздушного судна людей не уточняется.

Ранее учебно-тренировочный самолет упал на жилые дома в Лейк-Уэрте в американском штате Техас. В результате крушения военного самолета два дома получили сильные повреждения.