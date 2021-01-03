Три человека погибли в результате падения самолета на жилой дом в США, штат Мичиган. Об этом сообщает CNN со ссылкой на шерифа округа Окленд.

Согласно заявлению властей, скончались пилот и двое пассажиров судна. Семья из пяти человек, на чей дом упал небольшой пассажирский самолет, успела выбежать из здания. Однако их дом сильно пострадал в результате падения самолета и последующего пожара.

Отмечается, что американцы чудом выжили, так как за минуты до катастрофы они спорили о выборе фильма в гостиной, и, если бы члены семьи остались там, то жертв избежать бы не удалось.

Ранее в Южном Судане разбился грузовой самолет, погибли не менее 17 человек. Очевидцы происшествия в столице страны, расположенной в центральной Африке, Джубе насчитали минимум 17 жертв, включая двоих членов экипажа.