Два человека погибли при крушении самолета в Подмосковье

ТАСС: в подмосковной Рузе разбился высокоплан «Аэропракт А-22», погибли два человека

Два человека погибли в результате крушения высокоплана «Аэропракт А-22» в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

ЧП произошло около деревни Ватулино в Рузе. На борту легкомоторного самолета находились два человека.

Причины аварии не называются.

Агентство уточняет, что «Аэропракт А-22 "Летучая лисица"» — двухместный сверхлегкий летательный аппарат.

В сентябре сообщалось, что легкомоторный самолет потерпел крушение во время взлета в Белгородской области. Воздушное судно упало и загорелось. В результате погиб пилот.