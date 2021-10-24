Два человека погибли при крушении самолета в Подмосковье

Два человека погибли в результате крушения высокоплана «Аэропракт А-22» в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
ЧП произошло около деревни Ватулино в Рузе. На борту легкомоторного самолета находились два человека.
Причины аварии не называются.
Агентство уточняет, что «Аэропракт А-22 "Летучая лисица"» — двухместный сверхлегкий летательный аппарат.
В сентябре сообщалось, что легкомоторный самолет потерпел крушение во время взлета в Белгородской области. Воздушное судно упало и загорелось. В результате погиб пилот.