Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Назван способ восстановить память после COVID-19

Ученый Чумаков: для восстановления памяти после COVID-19 ее необходимо тренировать

Фото: Pixabay

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в беседе с Ura.ru назвал способ, который поможет человеку в восстановлении памяти при постковидном синдроме.

Ученый отметил, что восстановление зависит от того, насколько сильно был поражен мозг. При этом мелкие сосуды тромбируются, в следствие чего некоторое число отвечающих за память нейронов «отключаются». Как следствие, не все связи удается восстановить, однако можно вернуть в норму способность запоминать информацию. Для этого необходимо тренировать свою память, поскольку, когда мозг занят вспоминанием информации, он обновляет память и обучает другие нейроны брать на себя данную функцию. Как итог — память становится сильнее, заключил Чумаков.

С этим также согласился врач-невролог Павел Хорошев. По его мнению, восстановить нервные клетки после перенесенного COVID-19 можно благодаря умственным нагрузкам.

«Все зависит от объема повреждения головного мозга, может быть, можно восстановить, а может быть, и нет. Но, что очень важно, мозг — это очень пластичная вещь, и нервные клетки восстанавливаются, пусть и с возрастом медленнее, чем в юности, не всегда и не во всех местах, но восстанавливаются, и зависит все только от учебы. То есть если нагрузка есть, то орган живет, если ее нет, то организм не будет восстанавливать ту или иную структуру», — подчеркнул он.

Ранее британский врач-диетолог Эмма Дербишир назвала ягоду, регулярное употребление которой поможет улучшить память и положительно влияет на работу головного мозга в целом. Специалист ссылается на новое исследование журнала International Journal of Food Science and Nutrition, которое показывает, что регулярное употребление черники способно положительно повлиять на память и когнитивные функции у детей и молодых людей.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский захотел использовать «Северный поток-2» для встречи с Путиным
Женщина нашла на пляже кусок рвоты кашалота стоимостью в миллионы долларов
Названы наиболее нетолерантные районы Москвы по сдаче квартир в аренду
Назван способ восстановить память после COVID-19
Зеленский оценил санкции Запада против России
Названы главные правила выбора новогодней елки
В Крыму заявили об «играющей с Украиной как куклой» Британии
Польша призвала ЕС стать щедрее к странам «Восточного партнерства» из-за России
Зеленский подтвердил готовность к диалогу с Россией
В РФС оценили возможность возвращения Дзюбы в сборную России
Раскрыты опасности кризиса среднего возраста
ЦРУ обвинило СССР в причастности к убийству Кеннеди
Зять Ельцина резко раскритиковал СССР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter