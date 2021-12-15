Назван способ восстановить память после COVID-19

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в беседе с Ura.ru назвал способ, который поможет человеку в восстановлении памяти при постковидном синдроме.

Ученый отметил, что восстановление зависит от того, насколько сильно был поражен мозг. При этом мелкие сосуды тромбируются, в следствие чего некоторое число отвечающих за память нейронов «отключаются». Как следствие, не все связи удается восстановить, однако можно вернуть в норму способность запоминать информацию. Для этого необходимо тренировать свою память, поскольку, когда мозг занят вспоминанием информации, он обновляет память и обучает другие нейроны брать на себя данную функцию. Как итог — память становится сильнее, заключил Чумаков.

С этим также согласился врач-невролог Павел Хорошев. По его мнению, восстановить нервные клетки после перенесенного COVID-19 можно благодаря умственным нагрузкам.

«Все зависит от объема повреждения головного мозга, может быть, можно восстановить, а может быть, и нет. Но, что очень важно, мозг — это очень пластичная вещь, и нервные клетки восстанавливаются, пусть и с возрастом медленнее, чем в юности, не всегда и не во всех местах, но восстанавливаются, и зависит все только от учебы. То есть если нагрузка есть, то орган живет, если ее нет, то организм не будет восстанавливать ту или иную структуру», — подчеркнул он.

Ранее британский врач-диетолог Эмма Дербишир назвала ягоду, регулярное употребление которой поможет улучшить память и положительно влияет на работу головного мозга в целом. Специалист ссылается на новое исследование журнала International Journal of Food Science and Nutrition, которое показывает, что регулярное употребление черники способно положительно повлиять на память и когнитивные функции у детей и молодых людей.