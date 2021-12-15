СКР показал видео задержания руководителей «СДС-Уголь» и шахты «Листвяжная»

Руководителей «СДС-Уголь» и шахты «Листвяжная» задержали, в ближайшее время они могут оказаться за решеткой — Следственный комитет России (СКР) требует арестовать четверых фигурантов дела. Об этом «Ленте.ру» в среду, 15 декабря, заявили в пресс-службе ведомства.

В СКР показали видео задержания фигурантов дела. На кадрах видно, что мужчины, которых сопровождают полицейские, в автозак входят с пакетами личных вещей.

Ранее сообщалось, что по делу о трагедии в шахте, где погиб 51 человек, задержаны собственник шахты «Листвяжная» и председателя совета директоров «СДС-Уголь» Михаил Федяев, генеральный директор СДС Геннадий Алексеев, технический директор общества Антон Якутов и главный инженер «Листвяжной» Анатолий Лобанов.

Им вменяются статьи «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия» УК РФ. Все четыре фигуранта уголовного дела не признают свою вину.