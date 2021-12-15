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В Москве оценили расчеты бывшего аналитика ЦРУ о выходе войск России к Днепру

Сенатор Цеков назвал заявления о готовности России напасть на Украину большой ложью

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Член комитета по международным делам Совфеда Сергей Цеков заявил о двояком отношении к заявлениям о возможностях российской армии выйти к Днепру за три-четыре дня в случае начала войны с Украиной. По его мнению, это, с одной стороны, накручивание ситуации, а с другой — акцентирование внимания на мощи российских войск. Своим мнением на этот счет сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Бывший директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор в своей статье для журнала The National Interest заявили, что российские войска в случае начала войны с Украиной выйдут к Днепру в течение трех-четырех дней.

Двоякое отношение

Написанное Биби и Макрегором в статье вызывает неоднозначную реакцию, отметил Цеков. «Двояко можно к этому относиться. С одной стороны, постоянные заявления о том, что мы готовы напасть на Украину, — это большая ложь. Европейские коллеги постоянно накручивают ситуацию тем, что говорят о том, что Россия собирается напасть на Украину, рисуют различные наши планы, печатают их в газетах и прочее. С другой стороны, они говорят о мощи российской армии», — подчеркнул российский политик.

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Он заявил, что подобными высказываниями бывший директор отдела анализа России в ЦРУ и полковник в отставке выставляют Россию агрессором, но в то же время, говоря о мощи российский армии, удерживают Украину и другие страны от провокаций. «То есть они понимают, что это может плохо кончиться», — резюмировал член профильного комитета Совфеда.

Оценивать точность представлений Биби и Макгрегора о российской армии Цеков отказался, сославшись на то, что не имеет отношения к военному делу. «Что там правда, а что нет, как они считали наши возможности, это другой вопрос. Я не являюсь военным экспертом», — заключил Цеков.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США допускают возможность дополнительного размещения войск на восточном фланге НАТО в случае вторжения России на Украину. Она напомнила, что в 2014 году многие партнеры по НАТО были готовы увеличить присутствие в регионе и разместить дополнительные войска на ротационной основе. По словам Псаки, Вашингтон рассматривает данные меры на случай российского «вторжения на Украину», но предпочел бы урегулировать разногласия дипломатическим путем.

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Виктория Немис
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