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В Верховной Раде раскрыли действия СБУ против чеченцев-добровольцев

Депутаты Верховной Рады: СБУ препятствует выдаче гражданства воевавшим в Донбассе чеченцам

Фото: пресс-служба СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины намеренно препятствуют выдаче гражданства воевавшим в Донбассе за Украину иностранными добровольцам. Об этом заявила группа депутатов Верховной Рады, передает «Гордон».

«Три месяца уже оказывается давление СБУ на свидетелей, которые свидетельствовали этим иностранцам для получения статуса бойца боевых действий», — заявила депутат Яна Зинкевич с трибуны украинского парламента. По ее мнению, это делается специально для того, чтобы лишить людей статуса, дающего право на украинское гражданство.

«Это иностранные добровольцы, очень заслуженные, в большинстве своем чеченцы, которым возвращения назад, в их страну, нет. Именно для них и других бойцов-иностранцев мы вчера принимали закон, чтобы они могли получить гражданство», — раскрыла Зинкевич, против кого направлены действия сотрудников службы безопасности. По словам Зинкевич, потерять ветеранский статус могут 44 человека.

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Депутат от партии «Голос» дополнил заявление Зинкевич, назвав добровольцев «собратьями». По его словам, украинское государство действует разнонаправленно по отношению к иностранцам, принимавшим участие в войне на стороне Украины против самопровозглашенных республик Донбасса.

Ранее Верховная Рада приняла закон, который упрощает получение гражданства Украины для воевавших в Донбассе иностранцев. Документ поддержали 285 депутатов парламента.

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Дмитрий Настасьев
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