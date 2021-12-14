На Украине упростят получение гражданства для воевавших в Донбассе иностранцев

Верховная Рада приняла закон, который упрощает получение гражданства Украины для воевавших в Донбассе иностранцев. Документ поддержали 285 депутатов парламента. Об этом сообщает издание Vesti.ua.

Отмечается, что закон сделает проще получение украинского паспорта для иностранцев или лиц без гражданства, которые принимали участие в «обеспечении национальной безопасности и обороны Украины».

Кроме того, упрощение процедуры коснется граждан России, которые подверглись «преследованиям из-за политических убеждений» и решили перебраться на украинскую территорию.

Ранее правительство Украины расширило перечень непризнаваемых российских паспортов, которые были выданы жителям Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В частности, в соответствующий список были внесены документы, выданные в Ростовской области и Краснодарском крае.