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На Украине упростят получение гражданства для воевавших в Донбассе иностранцев

Рада приняла закон, упрощающий получение гражданства для иностранцев, воевавших за Украину

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Верховная Рада приняла закон, который упрощает получение гражданства Украины для воевавших в Донбассе иностранцев. Документ поддержали 285 депутатов парламента. Об этом сообщает издание Vesti.ua.

Отмечается, что закон сделает проще получение украинского паспорта для иностранцев или лиц без гражданства, которые принимали участие в «обеспечении национальной безопасности и обороны Украины».

Кроме того, упрощение процедуры коснется граждан России, которые подверглись «преследованиям из-за политических убеждений» и решили перебраться на украинскую территорию.

Ранее правительство Украины расширило перечень непризнаваемых российских паспортов, которые были выданы жителям Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В частности, в соответствующий список были внесены документы, выданные в Ростовской области и Краснодарском крае.

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Георгий Нестеров
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