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Карантин в Китае поставил под угрозу мировую экономику

Десятки предприятий в китайской провинции Чжэцзян ушли на карантин из-за вспышки COVID-19

Фото: Thomas Peter / Reuters

В одном из ключевых промышленных районов Китая остановили производство из-за вспышки COVID-19. Десятки предприятий ушли на карантин в провинции Чжэцзян, на которую приходится до шести процентов ВВП страны. Как сообщает Reuters, ограничительные меры в местных портах ставят под угрозу мировую экономику и грозят усугубить проблемы с морскими перевозками.

Агентство уточнило, что как минимум 20 компаний, торгующихся на бирже, объявили о приостановке деятельности. Причем в действительности их может быть больше, поскольку только публичные фирмы обязаны отчитываться о влияющих на их деятельность факторах. По информации Reuters, на карантине в Китае сейчас оказались десятки тысяч людей, некоторые внутренние рейсы отменены.

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Многие товары из провинции отправляются на экспорт. Наибольшую обеспокоенность вызывает перспектива работы портов. Как отмечает Financial Times, Нинбо — один из крупнейших в Китае контейнерных портов, и перебои в его работе рискую создать сложности для глобальной цепочки поставок.

В начале декабря в Китае сообщили о набирающей силу вспышке коронавируса. Большинство случаев заражения зафиксировали в приграничном с Россией городском округе Хулунбир, расположенном в северном регионе Внутренняя Монголия. В общей сложности, с начала пандемии COVID-19, по официальным данным, в Китае заразились 98 824 человека. С начала 2020 года от коронавируса скончались 4636 китайцев.

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Платон Щукин
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