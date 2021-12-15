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Названы главные правила выбора новогодней елки

Россиянам посоветовали выбирать на Новый год ароматные елки с ровными стволами

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Перед Новым годом при покупке елки, сосны или пихты стоит обратить внимание на ствол, который должен быть ровным и толстым, без повреждений, пишут «Аргументы и факты».

Эксперты назвали главные правила выбора дерева для праздника. Если ствол тонкий, такая ель не простоит долго. Ветки дерева должны гнуться и не ломаться. Иголки у свежесрубленной елки насыщенного цвета и не осыпаются. Кроме того, специалисты советуют обратить внимание на отсутствие аромата: это говорит о том, что дерево срублено давно.

Чтобы елка радовала глаз дольше, сразу после покупки ей надо постоять два-три часа в прохладном месте, к примеру, на балконе, посоветовали россиянам. Нужно обновить срез ствола — спилить два-три сантиметра. Сначала елку на сутки помещают в ведро с водой, оно должно напитаться влагой. Лучше покупать специальную подставку, в которую можно доливать воду. Таким приспособлением может стать и ведро с губкой или песком на дне, в которое надо доливать воду.

Раз в день рекомендуется опрыскивать ветки из пульверизатора.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелкове спилили главную новогоднюю елку России, которая украсит Соборную площадь Московского Кремля. Выбор пал на 90-летнее дерево высотой около 28 метров.

Алия Шарафутдинова
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