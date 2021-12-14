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Главную новогоднюю елку России спилили в Подмосковье

В Подмосковье спилили главную новогоднюю елку России возрастом 90 лет

Кадр: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»

В подмосковном Щелкове спилили главную новогоднюю елку России, которая украсит Соборную площадь Московского Кремля. Выбор пал на 90-летнее дерево высотой около 28 метров. Об этом сообщает ТАСС.

По словам заместителя начальника главного эксплуатационного управления делами президента России Анатолия Кочанова, деревья выбирали с апреля. На звание главной новогодней елки рассматривали около 37 деревьев. «Конкурсантки» должны соответствовать ряду параметров, среди которых высота, возраст, размах ветвей. Кроме того, при выборе учитывается возможность подъезда к дереву тяжелой техники.

«Елка должна быть в возрасте порядка 100 лет. Каждое из требований обусловлено тем, что, например, столетняя елка уже заканчивает срок своей службы, жизнь, поэтому мы выбираем именно такую, чтобы меньше нанести урон природе», — рассказал Кочанов.

В течение двух дней главную новогоднюю елку отправят на Соборную площадь через Спасскую башню.

Ранее стало известно, что в Подмосковье началась традиционная сезонная операция «Елочка» — с середины декабря сотрудники областного лесного хозяйства возьмут под усиленную охрану территории, где обычно орудуют браконьеры, вырубающие новогодние деревья.

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Инга Разумовская
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