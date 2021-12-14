Елки около Москвы возьмут под усиленную охрану

В Подмосковье началась традиционная сезонная операция «Елочка» — с середины декабря сотрудники областного лесного хозяйства возьмут под усиленную охрану территории, где обычно орудуют браконьеры, вырубающие новогодние деревья. Об этом сообщает «Российская газета».

Предполагается, что группы лесничих в предновогодний период будут патрулировать леса, а сотрудники лесной охраны останутся на дежурстве на стационарных постах. Незаконная рубка елей в Московской области карается штрафом в размере 4 тысяч рублей для физических и 500 тысяч для юридических лиц.

При этом гражданам в Подмосковье разрешат самостоятельно рубить ели в специальных зонах в Дмитровском и Сергиево-Посадском лесных питомниках. Там целенаправленно выращены деревья, рубка которых не причинит урона лесу. За дерево высотой 1-1,5 метра у желающих попросят около 300-500 рублей.

В прошлом году во время операции «Елочка» в подмосковных лесах поймали 285 нарушителей лесного законодательства. С них в общей сложности взыскали 12 миллионов рублей, отмечает издание.

Ранее россиянам посоветовали для встречи 2022 года наряжать елки в минималистичном стиле, использовать натуральные материалы и старинные украшения. В тренде елочные игрушки в экологичном стиле, то есть сделанные своими руками из дерева, картона или лесных шишек.