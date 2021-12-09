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Россиян научили наряжать елку

Для встречи 2022 года россиянам рекомендовали украшать елку натуральными материалами

Фото: Shutterstock

Для встречи 2022 года россиянам порекомендовали наряжать елки в минималистичном стиле, использовать натуральные материалы или старинные украшения. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали эксперты в сфере дизайна.

Среди актуальных трендов специалисты назвали игрушки в экологичном стиле — сделанные своими руками из дерева, картона или лесных шишек. В качестве главного оттенка шаров можно выбрать голубой или синий, дополнив их серебристыми элементами. Однако специалисты посоветовали использовать как можно меньше декора — елку предложили покрыть искусственным снегом, а на венок повязать один бант.

Модный будет считаться и елка с украшениями в стиле ретро. В таких случаях эксперты рекомендуют выбирать в качестве главных цветов красный и золотой. Базовым сочетанием оттенков игрушек назвали белый и серебряный — к ним можно добавить дополнительный цвет. Что касается тканей, то дизайнеры порекомендовали задекорировать дом натуральными материалами: хлопком и льном. «Не забудьте, помимо елки, об украшении всего дома. Можно украсить окна и подоконники, двери и любые горизонтальные поверхности», — научила дизайнер Елена Маркина.

Ранее аналитики ресурса «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД» пришли к выводу, что в России стоимость «новогоднего набора» в ноябре увеличилась на 19 процентов в годовом выражении — почти до 5 тысяч рублей. В списке вещей для праздника оказались искусственная ель, елочные шары, звезда на верхушку елки, гирлянды, мишура, шампанское и мандарины.

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