В Москве украсили главную елку страны

На Соборной площади Кремля в Москве украсили главную елку России. Дерево доставили из Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС.

В этом году дерево украсили в стиле зимнего леса по мотивам сказки «Морозко». На елку повесили гирлянды и 38 светодиодных шаров. В общей сложности для украшения главного символа Нового года использовали более тысячи елочных игрушек, 360 из них изготовили вручную по индивидуальному заказу.

«Игрушки [для главной елки страны] изготовлены из специальных облегченных материалов. Они имеют перламутровое или блестящее напылением, для того чтобы елка смотрелась нарядной в снегопад, холод и любую другую погоду», — рассказала пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова.

Елку спилили в подмосковном Щелкове 14 декабря. На звание главной новогодней елки рассматривали около 37 деревьев. «Конкурсантки» должны соответствовать ряду параметров, среди которых высота, возраст, размах ветвей. Кроме того, при выборе учитывается возможность подъезда к дереву тяжелой техники.