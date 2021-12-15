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Разработана эффективная диагностика COVID-19

Ученые Университета Брауна разработали устройство Bubbler для диагностики коронавируса

Фото: William G. Fairbrother

Ученые Университета Брауна в США разработали устройство Bubbler, который способен эффективно обнаруживать РНК коронавируса и диагностировать COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Journal of Molecular Diagnostics.

Bubbler выполняет обратную транскрипцию РНК (то есть конвертацию РНК в ДНК) из вирусных частиц, выдыхаемых пациентом. Он также способен предоставлять дополнительную информацию, такую ​​как вирусная нагрузка и штамм вируса.

Для тестирования устройства были обследованы 70 пациентов, проходивших лечение в отделении неотложной помощи больницы Род-Айленда в период с мая 2020 года по январь 2021 года. В ходе исследования были протестированы образцы из трех точек дыхательных путей. Соскобы с языка и образцы воздуха, выдыхаемого в течение 15 секунд, сравнивали с мазком из носоглотки для ПЦР-теста.

Результаты показали, что SARS-CoV-2 может быть легко обнаружен в выдыхаемом воздухе, а Bubbler пригоден для прогнозирования поражения нижних дыхательных путей. По словам ученых, устройство эффективнее выявляет коронавирус, чем мазки из носоглотки, поскольку нижние дыхательные пути характеризуются более высокой вирусной нагрузкой по сравнению с верхними, особенно, при пневмонии.

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Александр Еникеев
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