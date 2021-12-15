Россиянин умер после тренировки на ринге в фитнес-клубе

Восемнадцатилетний молодой человек, работавший поваром в фитнес-клубе на улице Верейская на западе Москвы, умер после тренировки на ринге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Собеседник телеканала рассказал, что россиянин пришел на занятие вечером 14 декабря, взял ключи от шкафчика и последовал внутрь спортивного зала. Он боксировал с одним из посетителей. В какой-то момент парень отошел в угол ринга, а затем потерял сознание.

На место вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики диагностировали клиническую смерть. Молодого человека доставили в больницу, но там его спасти не удалось. Предполагается, что у россиянина был врожденный порок сердца. Полиция проводит проверку.

Ранее тело 84-летней пенсионерки нашли в бассейне фитнес-клуба на северо-востоке Москвы. Видимых признаков насильственной смерти не было выявлено. Пожилой посетительнице стало плохо в воде, и она утонула.