Пенсионерка утонула в бассейне в фитнес-клубе в Москве

Тело 84-летней пенсионерки нашли в бассейне фитнес-клуба на северо-востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, тело обнаружил тренер. Видимых признаков насильственной смерти не было выявлено.
Пожилой посетительнице стало плохо в воде, и она утонула, пишет «Московский комсомолец». В настоящее время полиция устанавливает причины трагедии.
Ранее жительница Москвы плавала в бассейне фитнес-клуба на Ленинградском проспекте и почувствовала недомогание. Затем она начала тонуть. Сотрудники фитнес-центра пытались оказать женщине помощь, однако она скончалась до приезда медиков.