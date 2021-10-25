Оформивший станцию «Пушкинская» художник утонул в бассейне

Российский художник Василий Бубнов утонул в бассейне. Видео случившегося опубликовал Telegram-канал 112.

Трагедия произошла в московском фитнес-клубе. Записи камер видеонаблюдения зафиксировали, что во время плавания мужчине стало плохо, но посетители и инструктор обратили на это внимание лишь после того, как он потерял сознание.

Как сообщает MK.RU, инцидент случился днем 24 октября. Причиной смерти 78-летнего живописца, оформившего станции столичного метро «Пушкинская» и «Печатники», стала острая сердечная недостаточность.

Василий Бубнов родился 8 ноября 1942 года в Москве. Он был академиком Российской академии художеств и заслуженным художником Российской академии художеств. С 1967 года являлся участником московских, российских и зарубежных выставок. Работы художника находятся в собраниях Московского музея современного искусства, Художественного музея Тулы, музея «Новый Иерусалим», музея в Переславле-Залесском и музея МГУ.