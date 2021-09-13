Умер оформивший «Достоевскую» и «Боровицкую» художник

Умер российский художник-монументалист Иван Николаев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Третьяковской галереи.

Там не уточнили причину смерти. Живописец, оформивший несколько станций Московского метрополитена, скончался на 81-м году жизни.

«Стилизованные под старинные артефакты глиняные изразцы "Боровицкой", написанные на жести яркие панно "Отрадной", черно-белые монументальные мраморные мозаики "Достоевской" — трудно представить, что все это работы одного мастера», — отметили сотрудники пресс-службы Третьяковки. Они напомнили, что когда в 2010 году открылась «Достоевская», многие жители города специально поехали туда, чтобы посмотреть на картины из произведений классика.

Николаев являлся представителем известного художественного рода Лансере-Бенуа-Серебряковы. Он родился в семье художников Татьяны Серебряковой и Валентина Николаева. В августе в Новой Третьяковке прошла презентация картин Ивана Николаева, которые были приобретены в коллекцию музея.