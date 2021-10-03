Умер оформивший фасад театра на Таганке художник

РАХ: художник Иван Лубенников ушел из жизни в возрасте 70 лет

Народный художник России, академик Российской академии художеств (РАХ) Иван Лубенников, оформивший фасад здания театра на Таганке, умер в возрасте 70 лет. Об этом со ссылкой на представителей академии сообщает ТАСС.

В пресс-службе РАХ ушедшего из жизни художника назвали удивительным, честным и открытым человеком, которому удалось снискать уважение многих людей. «Скорбим и искренне сочувствуем родным, близким, друзьям и коллегам Ивана Леонидовича Лубенникова», — отметили собеседники агентства.

Иван Лубенников появился на свет в Минске в 1951 году. Художник-монументалист получил образование, окончив МГАХИ имени Сурикова, и выработал свой уникальный стиль. При жизни он успел оформить фасад московского театра на Таганке, а также поработать над экстерьером и интерьерами Государственного музея Маяковского, советского раздела международного музея Освенцим. Помимо прочего, он успел приложить руку к оформлению станций метрополитена Москвы и Парижа.

В сентябре стало известно о смерти художника-монументалиста Ивана Николаева. Живописец, оформивший несколько станций Московского метрополитена, скончался на 81-м году жизни.