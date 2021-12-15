Шесть сотрудниц Tesla пожаловались на домогательства

Шесть сотрудниц завода Tesla в Калифорнии подали иск в суд против компании, пожаловавшись на сексуальные домогательства, пишет Washington Post.

Они утверждают, что руководство поощряет культуру домогательств на заводе во Фримонте. Сотрудницы постоянно терпят непристойные комментарии, приставания и прикосновения, а также дискриминацию на рабочем месте. Джессика Брукс, одна из подавших в суд на компанию, утверждает, что подверглась харассменту в первый день работы.

По ее словам, начальник посоветовал подчиненным-мужчинам «присмотреться к новенькой», после чего она начала подвергаться нежелательному вниманию. Женщина была вынуждена сделать вокруг своего рабочего места барьеры из коробок. Брукс пожаловалась на трудности в отдел кадров Tesla, но ее просто перевели в другую часть завода.

Женщины связывают такое положение дел с поведением главы Tesla Илона Маска, который якобы постоянно отпускал пошлые шутки.

Кроме того, бывшая сотрудница SpaceX Эшли Косак опубликовала в своем блоге рассказ, в котором сообщила о различных случаях сексизма по отношению к ней. Она отметила, что некоторые мужчины, работающие в SpaceX, постоянно обнимают женщин без их согласия, смотрят на них во время работы и даже прикасаются к ним.