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Врач назвал допустимую дозу шампанского для россиян с особенностями здоровья

Врач Мацкеплишвили: людям с болезнями сердца можно выпить 1-2 бокала шампанского

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Людям с повышенным артериальным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо осторожно употреблять алкоголь в новогоднюю ночь. Допустимую дозу шампанского для россиян с такими особенностями здоровья назвал замдиректора по научной работе университетской клиники МГУ, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили в интервью «Аргументам и фактам».

Врач отметил, что такие люди могут себе позволить порцию в виде одного-двух бокалов игристого напитка. Мацкеплишвили отметил, что в таком количестве шампанское совместимо с гипотензивной терапией.

«Количество этилового спирта в бокале шампанского минимально (10–15 миллилитров), а большинство препаратов совместимы с таким объемом алкоголя», — рассказал Мацкеплишвили.

Врач напомнил, что после шампанское людям с проблемами с сердцем не надо употреблять крепкие алкогольные напитки и жирную пищу. Эти продукты могут плохо сказать на состоянии пациентов. Новогодние праздники из-за большого количество застолий в целом плохо отражаются на здоровье россиян с подобными заболеваниями, отметил доктор.

Ранее диетолог Елена Соломатина дала советы по организации стола в новогоднюю ночь. Врач рассказала, что 31 декабря нельзя садиться за стол голодным, при этом можно выпить алкоголь уже за ужином, чтобы подготовить печень. В новогоднюю ночь необходимо много двигаться, чтобы меньше хотеть есть. Соломатина предложила сделать праздничные закуски менее калорийными, а привычный салат оливье заменить на облегченный вариант салата.

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Анна Филипенко
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