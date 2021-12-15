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Сообщение об отказе учителей от современных учебников оказалось фейком

Информация об отказе школ Новосибирска от современных учебников оказалось недостоверным

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В сети активно распространилось сообщение о том, что учителя одной из школ Новосибирска отказались обучать детей по современным учебникам, которые якобы рассчитаны на детей с низким уровнем интеллекта. Однако эта информация оказалась фейком.

Впервые публикация с этой информацией была размещена на сайте «Аргументы и факты Новосибирск». В ней без ссылки на источник утверждалось, что учителя начальных классов одной из новосибирских школ отказались учить детей по современным методикам и взяли на вооружение советские учебники. Объяснялось это тем, что современные учебники якобы рассчитаны на детей «с очень низким уровнем интеллекта», а нормальных детей «отупляют». Отсутствие данных о школе, имен учителей не может говорить о достоверности информации.

В публикации без привязки к описанной новости приводятся результаты социологического опроса, проведенного агентством АКСИО и Родительского всероссийского сопротивления (РВС). На сайте последнего тоже есть сообщение об учителях из Новосибирска, но также без конкретики. В исследовании АКСИО также нет информации ни о новосибирских учителях, ни о том, что современные учебники якобы пагубно влияют на детей. Других исследований с похожими выводами в открытых источниках обнаружить не удалось, что может говорить о недостоверности утверждений.

В январе 2021 года журналисты «Комсомольской правды» нашли в соцсетях упоминание о двух новосибирских школах, где якобы пытались провести реформу системы образования. В обеих школах изданию опровергли эту информацию. Кроме того, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук подчеркнул, что официальных заявлений от школ, касающихся обучения детей по советской программе не поступало. «Если вдруг такой самодеятельностью где-то занимаются, то первая же проверка Минобра это выявит», — сказал он.

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Сергей Витько
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