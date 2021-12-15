Билли Айлиш рассказала о травмирующем опыте просмотра порно в 11 лет

Американская певица Билли Айлиш рассказала о том, как порнография повлияла на ее жизнь. Подробностями о себе она поделилась в ходе программы радиоведущего Говарда Стерна на SiriusXM.

Знаменитость призналась, что начала смотреть порнофильмы с 11 лет. Артистка подчеркнула, что злоупотребляла жестоким и «насильственным» контентом. По ее словам, это травмирующе повлияло не только на ее сексуальную жизнь, но и на сознание в целом.

«Первые несколько раз, когда я занималась сексом, я не говорила "нет" тем вещам, которые были не очень хорошими. Все потому, что я думала, что так и должно происходить. Я не думала, что это плохо. Я думала, так люди и должны заниматься сексом», — сказала 19-летняя Айлиш, отметив, что проблематика порнографии заключается именно в искаженном восприятии отношений и размытии границ согласия.

Ранее Билли Айлиш объявила о начале продаж парфюма собственного бренда Eilish Fragrance снимком в откровенном образе. Поп-звезда снялась в рекламе с распущенными волосами топлес на фоне черной стены.