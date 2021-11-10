Билли Айлиш снялась топлес в рекламе духов собственного бренда

Американская певица Билли Айлиш объявила о начале продаж парфюма собственного бренда Eilish Fragrance снимком в откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

19-летняя знаменитость снялась в рекламе с распущенными волосами топлес на фоне черной стены. Образ поп-исполнительницы дополнил макияж в нюдовых оттенках, при этом она не надела украшения. На некоторых размещенных кадрах она распыляет духи на оголенный бюст.

«Сегодня выходит Eilish! Не могу дождаться момента, когда мой парфюм окажется в ваших руках!» — подписала артистка пост, который набрал 3,6 миллиона лайков за шесть часов.

Подписчики восхитились ее внешним видом в комментариях под фотографией. «Красотка!», «Наконец-то ты избавилась от мешковатой одежды», «Я в шоке от твоей красоты», «Ты божественна!», «Какая же ты прекрасная», «Сексуальная Билли!», «Не могу поверить, что ты осмелилась так сфотографироваться — лучшая», «Обожаю тебя», — писали поклонники.

Ранее Билли Айлиш вышла в свет в оголяющем грудь наряде и была обругана в сети. Папарацци запечатлели девушку на ковровой дорожке десятого ежегодного гала-концерта Art + Film Gala LACMA в Лос-Анджелесе. Она появилась на публике в сетчатом топе бренда Gucci, кружевном бюстгальтере и юбке с пайетками. «Ей неудобно, она прикрывает свое тело», — негодовал один из фанатов.