Стилистка раскрыла тайное значение нарядов Билли Айлиш на Met Gala

Стилистка и редактор модного журнала Vogue Дена Джианнини (Dena Giannini) раскрыла тайное значение нарядов американской певицы Билли Айлиш на ежегодном балу Met Gala в Нью-Йорке. Об этом сообщает Bustle.

Так, на мероприятии звезда была замечена в двух образах: пышном пудровом платье бренда Oscar de la Renta с декольте и длинным шлейфом и полупрозрачном платье бордового цвета длины макси с разрезом и накидке той же марки.

Согласно материалу, Джианнини помогала Айлиш с разработкой образов для бала. По ее словам, исполнительница поддержала тему Met Gala, сформулированную как «Американская независимость», появившись в нарядах в стиле «старого голливудского гламура».

Так, первый образ был выбран в знак уважения дизайнеру Чарльзу Лемейру (Charles LeMaire), который создал платье для Мэрилин Монро для церемонии вручения премии «Оскар» в 1951 году.

Второй образ звезды стилистка посвятила художнице по костюмам Эдит Хэд (Edith Head). Она изготовила знаменитое белое платье с «осиной талией» героини Лизы Кэрол Фремон (Lisa Carol Fremont) из кинофильма Альфреда Хичкока «Окно во двор».

Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее — одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма. Бал Met Gala 2021 состоялся 13 сентября, его официальной темой стала «Американская независимость».

В августе Билли Айлиш показала новую стрижку, как у матери в молодости. Сначала она сняла себя на видео в салоне автомобиля, демонстрируя обновленную стрижку-каре. Затем знаменитость опубликовала архивные фотографии своей матери Мэгги Бэрд. На кадрах видно, что раньше у нее была такая же прическа.