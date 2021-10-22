Билли Айлиш отказалась от сексуальных нарядов и вышла в свет в костюме лобстера

Американская певица Билли Айлиш вышла в свет в необычном наряде и развеселила пользователей сети. Фотографии публикует Daily Mail.

Поп-исполнительница посетила костюмированную вечеринку в честь 26-го дня рождения рэперши Амалы Дламини, более известной как Doja Cat, которая состоялась в Лос-Анджелесе. Знаменитость отказалась от сексуальных вещей в пользу оверсайз-одежды: папарацци запечатлели ее на публике в ярко-красном костюме лобстера и кроссовках Nike.

Читателей издания рассмешил образ Айлиш, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях под размещенными снимками. «Билли вернулась к странным нарядам, ничего удивительного», «Действительно краб», «Похожа на фрика», «Это очень смешно», «Выглядит забавно!» — высказывались поклонники.

В августе Билли Айлиш показала новую стрижку как у матери в молодости. Сначала она сняла себя на видео в салоне автомобиля, демонстрируя обновленную стрижку-каре. Затем знаменитость опубликовала архивные фотографии своей матери Мэгги Бэрд. На кадрах видно, что раньше у нее была такая же прическа.