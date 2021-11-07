Билли Айлиш вышла на публику в оголяющем грудь наряде и была обругана в сети

Американская певица Билли Айлиш вышла в свет в оголяющем грудь наряде и была обругана в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели 19-летнюю знаменитость на ковровой дорожке десятого ежегодного гала-концерта Art + Film Gala LACMA в Лос-Анджелесе. Она появилась на публике в черном сетчатом топе бренда Gucci, кружевном черно-белом бюстгальтере, а также в черных юбке длины миди с пайетками, полушубке из искусственного меха и босоножках на каблуках.

Читатели издания раскритиковали внешний вид исполнительницы в комментариях под снимками. «Странно, что наши дни считается нормальным выходить на улицу в нижнем белье или пижаме», «Она одевается как старуха», «Ужасный образ, видно, что ей неловко», «Кто одевает? Она всего лишь подросток, но каким-то образом ее состарили. Увольте стилиста!», «Ей неудобно, она прикрывает свое тело», — негодовали они.

В октябре поп-исполнительница Айлиш отказалась от сексуальных нарядов и вышла в свет в костюме лобстера. Папарацци запечатлели ее на улицах Лос-Анджелес в ярко-красном костюме и кроссовках Nike. Знаменитость направлялась на вечеринку в честь 26-го дня рождения певицы Doja Cat.