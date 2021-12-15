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15-летний сын Кадырова прошел обряд посвящения в мужчины

Сын главы Чечни Эли Кадыров прошел обряд вступления в совершеннолетие

Фото: страница Рамзана Кадырова во «ВКонтакте»

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли прошел обряд посвящения в мужчины. Как сообщил на своей странице во «ВКонтакте» руководитель региона, юноше исполнилось 15 лет — согласно местным обычаям, в этом возрасте молодые люди вступают в совершеннолетие и становятся ответственными представителями своего рода.

«Согласно нашим красивым древним традициям, главное место в прекрасном ритуале занимает повязывание оружейного пояса, после которого юноша считается полноправным мужчиной, защитником Отечества и семьи. Эту почетную миссию выполнил мой дорогой дядя Магомед Кадыров», — написал Кадыров.

По его словам, муфтий республики надел на голову Эли Кадырова папаху, которая является символом чести и достоинства. «Каждый совершеннолетний чеченец и истинный къонах [достойный мужчина] должен был беречь пояс с кинжалом и папаху как сакральные атрибуты гордости и благородства», — отметил он.

Кадыров также обратил внимание, что место церемонии — религиозный центр «Хьаьжин беш» в Ахмат-Юрте — выбрано не случайно. «Когда-то здесь жил мой прапрадедушка, верный мюрид великого шейха Кунта-Хаджи Кишиева — Ильяс Беноевский. Он был известен как очень глубоко верующий, благородный, мужественный и порядочный человек. Наш устаз часто навещал его. Ильяс был настолько предан Кунта-Хаджи, что, оставив всех своих родных, добровольно отправился с ним в ссылку, где и завершился его жизненный путь», — заключил он.

В ноябре 2020 года древний ритуал прошел сын Кадырова Ахмат. Глава Чечни опубликовал видео церемонии на котором заметно, что он очень растроган важным моментом в жизни сына.

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Варвара Кошечкина
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