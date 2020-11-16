Сын Кадырова прошел ритуал посвящения в мужчины

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат прошел древний ритуал и стал мужчиной. Об этом сообщается на странице Кадырова во «ВКонтакте».

«Из глубины многовековой истории чеченского народа нам осталось множество преданий о кодексе чести настоящего горца-къонаха. Особое место в этом наследии занимает символический обычай, в процессе которого юноша становится мужчиной», — рассказал он.

По словам Кадырова, этот ритуал совершается, когда молодому человеку исполняется 15 лет. Ключевым моментом является церемония завязывания пояса с кинжалом и вручение папахи. Пояс и кинжал означают честь и достоинство, доблесть и отвагу. При этом отмечается, что кинжал можно достать лишь тогда, когда потребуется встать на защиту справедливости.

На своей странице в соцсетях Рамзан Кадыров также разместил видео с церемонии. На опубликованных кадрах можно заметить, что чеченский лидер очень растроган важным моментом в жизни сына. Мать молодого человека Медни Кадырова и бабушка Аймани Несиевна не могли сдержать слез. К торжественному мероприятию женщины сшили для Ахмата белоснежную бурку.

Ранее сообщалось, что власти Чечни снова объявили электронный аукцион на поставку наград имени первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Согласно данным тендера, подрядчик обязуется изготовить 15 медалей «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, первого Президента Чеченской Республики» из золота 750-й пробы. Лицевую сторону награды украсит портрет бывшего главы Чечни, а на обратной будет размещена его цитата: «Патриотизм доказывается не словами, а делом». Колодки медалей выполнят в виде флага республики и инкрустируют 54 изумрудами, 36 рубинами и 18 бриллиантами.