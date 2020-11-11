Продвижение Instagram-аккаунтов семьи Кадырова за 2,4 миллиона рублей объяснили

Раскрутка Instagram-аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи объясняется желанием увеличить их популярность и позиционировать как лидеров среди молодежи. Об этом заявили «Кавказскому узлу» опрошенные эксперты.

По словам чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, выступающего с критикой властей республики, «практика принуждения бюджетников» в случае с продвижением соцсетей не так эффективна, в связи с чем сотрудники Кадырова привлекают платных специалистов. Абдурахманов считает, что для главы Чечни важна раскрутка аккаунтов, так как соцсети набирают популярность, а интернет в России пользуется большим доверием, чем телевидение. «Плюс это модно. Если ты продвинутый юзер — значит, ты в тренде. Кадыров хочет ассоциироваться как лидер молодежи», — добавил блогер.

Правозащитница Светлана Ганнушкина отметила, что Кадыров может позволить себе тратить деньги, чем он и занимается. «У Кадыровых денег много, вот и тратят», — заявила она. Ганнушкина считает, что продвижение аккаунтов родственников для главы Чечни тоже важно, так как это элемент культуры — «не он один, а род».

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин считает, что сумма в 2,4 миллиона рублей, потраченная на продвижение аккаунтов Кадырова и его родственников, не так велика. По его мнению, коллективная раскрутка может быть связана с возможными политическими целями.

В начале ноября рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) объяснил призывы подписываться на аккаунты родственников Кадырова в социальных сетях. По его словам, они были в числе спонсоров гивов — конкурсов с розыгрышем дорогостоящего приза среди подписчиков, в котором победитель определяется случайно. Музыкант получил за раскрутку каждого из шести аккаунтов членов семьи Кадырова 400 тысяч рублей.