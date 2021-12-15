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Переехавшая за границу россиянка рассказала об отношении иностранцев к работе

Россиянка переехала в Армению, чтобы разгадать «секретный код» местных жителей

Фото: @mon_armenie

Россиянка, переехавшая в Армению, чтобы понять местных жителей, рассказала об отношении иностранцев к работе. Своим опытом жизни за границей она поделилась с «Лентой.ру».

Решение о смене места жительства Людмила приняла осознанно: она мечтала переехать, чтобы разобраться в ценностях и традициях армян. Девушка призналась, что до сих пор не разгадала их «секретный код». Россиянка отметила, что ее удивили многие вещи, например, отношение местного населения к работе.

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По ее словам, очень трудно устроиться куда-то без личных и родственных связей — мало работодателей, которые принимают решение о выборе кандидата, основываясь на его профессиональных навыках. Также Людмила поняла, что вакансий много, но платить за работу хотят далеко не все. Сначала сотрудник бесплатно проходит испытательный срок, а потом его могут попытаться продлить, чтобы отсрочить выплату заработной платы.

Россиянка рассказала, что с получением качественных услуг тоже есть нюансы. В Ереване, по ее словам, у каждой семьи есть «свои» врачи, сантехники, электрики, поставщики мяса, овощей, фруктов и даже бензина. Чтобы результат от заказа был предсказуемым, необходимо найти мастеров, с которыми сложатся доверительные отношения, основанные на взаимном вдохновении. Однако и это не всегда дает стопроцентную гарантию — иногда мастер понимает, что поставленная задача ему не по силам, но все равно говорит, что возьмется за нее и попробует выполнить.

Однако, как сказала девушка, эти особенности не повлияли на ее решение продолжить жить в Ереване. «Сейчас же я просто хочу жить в тихом, мирном, уютном Ереване, иметь возможность приезжать несколько раз в год в Россию и путешествовать по миру», — отметила она.

Ранее сообщалось, что переехавшая в ОАЭ россиянка рассказала об отношении иностранцев к детям. По ее словам, большинство иностранцев — карьеристы, и дети для них — настоящая роскошь.

Евгения Черкасова
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