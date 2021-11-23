Переехавшая за границу россиянка рассказала об отношении иностранцев к детям

Россиянка, переехавшая в ОАЭ, рассказала о быте жителей Дубая и об их отношении к детям. Своим опытом жизни за границей она поделилась с «Лентой.ру».

Александра не верила, что когда-нибудь побывает в Дубае, и уж тем более не мечтала о переезде туда. Однако пандемия все изменила: москвичка и и ее муж лишились работы дома, и им пришлось перебраться в Объединенные Арабские Эмираты.

По словам Александры, большинство иностранцев — карьеристы, и дети для них — настоящая роскошь. Такого понятия как «декретный отпуск» в стране не существует, и женщины обязаны вернуться на работу через три месяца после родов. В связи с высокой занятностью матерей, в Дубае большой популярностью пользуются услуги нянь — 90 процентов детей на игровых площадках гуляют с нянями, а не с родителями или бабушками и дедушками.

Ранее сообщалось, что переехавшая в Израиль россиянка описала особенности менталитета жителей этой страны. По ее словам, израильский менталитет представляет собой полную противоположность российскому.