Переехавшая за границу россиянка назвала удивительную особенность иностранцев

Переехавшая в Грузию москвичка рассказала о поразившем ее отсутствии агрессии у грузин

Россиянка, переехавшая в Грузию, рассказала о поразившем ее отсутствии агрессии у местных жителей. Своим опытом жизни за границей она поделилась с «Лентой.ру».

Никто не повышает голос, не хамит, не нервирует друг друга Екатерина Авалишвили переехавшая в Грузию россиянка

Екатерина Авалишвили переехала в Грузию случайно — она с семьей поехала в отпуск в марте 2020 года и не смогла вернуться домой в разгар пандемии. По словам москвички, за полтора года жизни в Грузии она ни разу не столкнулась с агрессией в свой адрес от иностранцев, в том числе по национальному признаку. Терпимость и вежливость грузин она назвала удивительной национальной особенностью.

Авалишвили добавила, что грузины умеют жить в мире и согласии друг с другом и с окружающей действительностью, даже если она вынуждает существовать на грани выживания.

Ранее сообщалось, что россиянка, несколько лет прожившая в Японии, пожаловалась на невозможность стать своей в другой стране. Похожие проблемы испытывали в Японии и другие россияне, с которыми общалась девушка.