Переехавшая за границу россиянка поделилась самым большим разочарованием

Россиянка, переехавшая в Японию, пожаловалась на невозможность стать своей в обществе

Россиянка, несколько лет прожившая в Японии, пожаловалась на невозможность стать своей в другой стране. Своим опытом жизни за границей она поделилась с «Лентой.ру».

Анна Литвинова переехала в Японию в 2017 году, чтобы учиться в музыкальном колледже. По ее словам, она заметила, что японцы с уважением относятся к приезжим и охотно прощают им мелкие ошибки или недостаточное владение языком. Несмотря на это, ей так и не удалось почувствовать себя частью японского общества. «Это самое большое разочарование», — утверждает она.

Похожие проблемы испытывали в Японии и другие россияне, с которыми общалась девушка. Они тоже жаловались на непонимание окружающих и одиночество. «Япония все равно остается недружелюбной к иностранцам — такой уж менталитет у местных», — объясняет Анна Литвинова.

Мне пришлось признать поражение и признаться себе, что я никогда не буду выглядеть как японец и не буду говорить как японец, даже если прекрасно знаю язык. Постоянно осознаешь, что ты здесь чужой Анна Литвинова

Ранее переехавшая из Ярославля в итальянский Бари россиянка рассказала, как ей приходилось зарабатывать деньги. Девушка была вынуждена сидеть с детьми, собирать черешню и «работать одновременно официанткой, посудомойкой, уборщицей и курьером за копейки».

