В российском регионе начнут эксперимент с вредными выбросами

В Сахалинской области решили провести эксперимент по ограничению вредных выбросов. В российском регионе перестанут использовать уголь с мазутом и перейдут на газ, сообщают «Ведомости».

Согласно климатической программе, к 2025 году на Сахалине планируют достичь углеродной нейтральности. К этому моменту 145 котельных решили перевести на газ, газификация коснется более 37 тысяч домовладений. В регионе также увеличат долю использования возобновляемых источников энергии — с 0,5 процента от текущей мощности электростанций до 28 процентов.

Власти планируют внедрять рациональное обращение с мусором, развивать газовый и электрический транспорт. В регионе будут использовать технологию улавливания и хранения углекислого газа. До массового появления электрических автомобилей на Сахалине захотели строить для них заправки. «Мы решили не ставить вопрос, что должно быть сначала — курица или яйцо», — заявил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Проект о проведении на Сахалине эксперимента с выбросами внесли в Госдуму в понедельник, 13 декабря. Его реализация запланирована на период с марта 2022 года по декабрь 2028-го. Однако на данный момент неизвестно, кто будет инвестировать в эксперимент и во сколько он обойдется. В Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что перевод котельных на газ скажется на размере тарифов для потребителей.

Проведение эксперимента в октябре 2021 года задумал президент России Владимир Путин. Он поручил правительству подготовить соответствующие предложения. Эксперимент решили провести не только в Сахалинской области, но и в других субъектах страны.