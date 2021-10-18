Путин задумал эксперимент с вредными выбросами

Президент России Владимир Путин задумал провести эксперимент по специальному регулированию выбросов и поглощению парниковых газов. Подготовить соответствующие предложения глава государства поручил правительству. Распоряжение опубликовано на сайте Кремля среди прочих задач по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.

Предложения о проведении эксперимента «не только в Сахалинской области, но и в иных субъектах Российской Федерации» необходимо предоставить до 1 декабря 2021 года. К этому же сроку чиновники должны проработать изменения в законодательстве РФ, которые предусматривали бы непрерывный экологический мониторинг воздуха и воды в грузовых портах. Контроль должен выявлять загрязнение атмосферы при перевалке пылящихся грузов. Также необходимо представить меры реагирования на результаты мониторинга.

До 31 декабря президент ожидает план поправок в законы, в соответствии с которыми можно будет создать систему мониторинга многолетней мерзлоты. Для этой цели Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предоставят соответствующие полномочия и бюджетное финансирование.

Ранее в октябре спецпредставитель президента Сергей Иванов предложил повысить штрафы для предприятий, причиняющих вред окружающей среде. По его словам, состояние экологии находится не на последнем месте в охране прав человека. Иванов отметил, что граждане часто жалуются на отходы производства и свалки в городах, а штрафы для бизнеса за нарушения остаются недостаточно суровыми.