Представитель Путина предложил разорять штрафами за вред природе

В рамках выступления 12 октября на международной научно-практической конференции, посвященной проблемам защиты прав человека на евразийском пространстве, специальный представитель президента России по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов озвучил основные угрозы для жителей страны при нарушении природоохранного законодательства со стороны бизнеса. Чиновник предложил повысить штрафы для предприятий, чтобы бороться с причинением вреда окружающей среде. Прямая трансляция ведется на Youtube-канале уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

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Сергей Иванов отметил, что состояние экологии находятся далеко не на последнем месте в охране прав человека.

Представитель президента привел примеры нескольких обращений россиян. Он упомянул, что в Московской области остро стоит проблема застройки территорий, которые сейчас занимают леса. «Девелоперам важно построить как можно больше домов, упускаются моменты, что жилье не должно располагаться вплотную к крупным магистралям, где много выхлопов от транспорта», — пояснил Иванов.

По словам спецпредставителя, люди также часто жалуются на отходы производства и большое количество свалок в городах. При этом наказания для бизнеса за подобные нарушения чиновник считает недостаточно суровыми. «Штрафы за вред окружающей среде должны быть существенными, а если ущерб доказан, ставить предприятия на грань разорения. Щебеночный завод в Дагестане, на который поступали жалобы от жителей, был оштрафован на тысячу рублей за вред природе. Таких маленьких санкций быть не должно», — подчеркнул представителя главы государства, отметив, что отсутствие серьезных мер реагирования влечет за собой тяжелые последствия для населения и экосистем.

Ранее президент Владимир Путин озвучил план создания 23 новых природоохранных территорий в России. С таким заявлением президент выступил на 15-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии 12 октября. Глава государства отметил возможность развития международного сотрудничества в целях сохранения редких животных, растений, защиты воздуха от загрязнения.