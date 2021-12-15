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Откровенные новогодние наряды популярного бренда вызвали недоумение покупателей

В Instagram раскритиковали новогодние оголяющие грудь наряды бренда Fashion Nova

Фото: @fashionnova

Откровенные дизайны новых новогодних нарядов популярного бренда Fashion Nova вызвали недоумение у покупателей. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте марки.

Речь идет, в частности, о серебристом костюме, состоящем из широких штанов с высокой талией и кроп-топа, который частично оголяет грудь модели на рекламном фото. Помимо этого, пользователей сети возмутил облегающий комбинезон с пайетками, который оформлен глубоким декольте. Также юзеры раскритиковали комплект из топа и юбки длины мини на завязках, которая полностью обнажает бедро манекенщицы.

Покупатели раскритиковали бренд и заявили, что подобные костюмы неуместны для семейного праздника. «Я ни за что не надену эти два клочка ткани», «Вы правда думаете, что я сяду в этом за стол со своими родителями?», «Мой отец точно упадет в обморок, если увидит меня в таком виде», «Для кого это сделано?», «Мне будет стыдно выйти в этом на улицу», — писали они.

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Однако другие юзеры оценили наряды марки: «Это очень красиво!», «Боже, я хочу себе такой же костюм! Очень нарядно», «Мне нравится. В такой одежде я бы чувствовала себя сексуально», «Очень милые наряды», «Красота!»

В ноябре дизайн полупрозрачного платья Fashion Nova вызвал недоумение у покупателей. Речь идет о капроновом полупрозрачном мини-платье телесного цвета, которое оформлено шестью длинными завязками, расположенными по бокам вещи. На опубликованном в сети видео модель объясняет, как правильно стилизовать упомянутую одежду.

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Таисия Косинцева
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